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Орел28.11.2019 Четверг 18:34
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Виктор Лупачёв открыл персональную выставку

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28.11.2019

Полотна с фотографичной точностью. В Орловском областном выставочном центре, накануне своего юбилея, художник Виктор Лупачёв открыл персональную выставку. На экспозиции представлено более 150 работ, в основном, пейзажи и натюрморты. Это лишь малая часть полотен орловского мастера кисти. Его пейзажи есть и в личных коллекциях... Президента России, а также зарубежных ценителей искусства.

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