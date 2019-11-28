Виктор Лупачёв открыл персональную выставку
28.11.2019
Полотна с фотографичной точностью. В Орловском областном выставочном центре, накануне своего юбилея, художник Виктор Лупачёв открыл персональную выставку. На экспозиции представлено более 150 работ, в основном, пейзажи и натюрморты. Это лишь малая часть полотен орловского мастера кисти. Его пейзажи есть и в личных коллекциях... Президента России, а также зарубежных ценителей искусства.
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