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  4. В "Свободном пространстве" прошли открытые репетиции спектакля "Пижама на шестерых"

В "Свободном пространстве" прошли открытые репетиции спектакля "Пижама на шестерых"

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27.05.2019

Искрометная комедия поставлена по произведению Марка Камолетти и представляет собой классическую комедию положений, которая никого не оставит без улыбки. Режиссер постановки — артист театра Максим Громов.

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