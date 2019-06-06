В "Свободном пространстве" прошел показ спектакля "Мать обвиняет"
06.06.2019
Спектакль представил Московский театр «У Никитских ворот» в рамках пятого дня Международного фестиваля «LUDI». В этот же день перед орловской публикой выступила труппа из Израиля.
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