В Орле станцуют «Легенды улиц»
07.11.2019
Так называются соревнования областного масштаба. Танцевально-спортивное событие поможет выбрать тех, кто отправится на Чемпионате России ЦФО в феврале 2020 года. 24 ноября зрители увидят яркое шоу, на котором конкурсанты представят танцы различных направлений.
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