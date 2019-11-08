В Орле станцуют «Легенды улиц»

Так называются соревнования областного масштаба. Танцевально-спортивное событие поможет выбрать тех, кто отправится на Чемпионате России ЦФО в феврале 2020 года. 24 ноября зрители увидят яркое шоу, на котором конкурсанты представят танцы различных направлений.