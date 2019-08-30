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Орел30.08.2019 Пятница 18:36
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  4. В Орле открылась персональная выставка заслуженного художника России

В Орле открылась персональная выставка заслуженного художника России

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30.08.2019

Орловчанину Валерию Михееву исполняется 70 лет.

Теги:ОрёлОрловская областьскульптуравыставкаМихеев

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