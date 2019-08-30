В Орле открылась персональная выставка заслуженного художника России
30.08.2019
Орловчанину Валерию Михееву исполняется 70 лет.
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