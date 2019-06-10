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  4. Участниками «Троицких хороводов в Орловском полесье» станут около 350 человек

Участниками «Троицких хороводов в Орловском полесье» станут около 350 человек

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10.06.2019

Подготовку к мероприятию обсудили на сегодняшнем аппаратном совещании регионального правительства.

Теги:ОрёлОрловская областьОБРЯДЫРЯДОМ

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