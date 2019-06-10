Участниками «Троицких хороводов в Орловском полесье» станут около 350 человек
10.06.2019
Подготовку к мероприятию обсудили на сегодняшнем аппаратном совещании регионального правительства.
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