Творческие коллективы области готовятся к Троицким хороводам

Одним из участников станет фольклорный ансамбль «Калиной садок», сохраняющий музыкальные традиции родного края. Образован был в 1992 году на базе Ильинского сельского дома культуры. Сегодня участники исполняют песни, которые звучали в домах на праздниках ильинцев и льговцев в XVIII и XIX веках.