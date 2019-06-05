Творческие коллективы области готовятся к Троицким хороводам
05.06.2019
Одним из участников станет фольклорный ансамбль «Калиной садок», сохраняющий музыкальные традиции родного края. Образован был в 1992 году на базе Ильинского сельского дома культуры. Сегодня участники исполняют песни, которые звучали в домах на праздниках ильинцев и льговцев в XVIII и XIX веках.
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