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Орел12.11.2019 Вторник 18:29
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Орловский союз художников празднует свое 80-летие

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12.11.2019

К знаковой дате приурочены самые разные культурные события. Одно из них юбилейная выставка, которая работает на 8 площадках области. Экспозиция состоит из произведений художников, скульпторов и мастеров, известных в России и за ее пределами. На открытии побывала Наталья Чунина.

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