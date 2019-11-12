Орловский союз художников празднует свое 80-летие

К знаковой дате приурочены самые разные культурные события. Одно из них юбилейная выставка, которая работает на 8 площадках области. Экспозиция состоит из произведений художников, скульпторов и мастеров, известных в России и за ее пределами. На открытии побывала Наталья Чунина.