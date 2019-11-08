Орловская «Неделя Моды»

В Орле стартовала необычная «Неделя Моды». В целом всё, как и на прочих показах. Подиум, софиты, щелчки затворов фотоаппаратов, серьезные люди в первых рядах. Вот только дефилируют в нарядах от известных и не очень кутюрье совсем юные модели. Самой младшей участнице — 3 года.