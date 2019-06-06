Орловчане отмечают День рождения Пушкина

6 июня отмечается День русского языка. Поэт, драматург и прозаик Алексанр Сергеевич Пушкин родился ровно 220 лет назад. По всему миру проходят праздничные мероприятия. Орёл не остался в стороне. На нескольких площадках города прошли квесты, викторины, флеш-мобы по произведениям великого классика.