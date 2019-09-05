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Орел05.09.2019 Четверг 18:29
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Орловчане напомнят москвичам о скоротечности жизни

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05.09.2019

На всероссийской выставке представят экспонаты частных музеев из Орла — авторские куклы и старинные часы.

Теги:Орловская областьчастные музеимузейное дело

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