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LUDI - "Полный парад планет"

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30.05.2019

С 1 по 7 июня в Орле будет проходить 9-ый Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». В этом году тема мероприятия — «Полный парад планет». За неделю членам жюри и зрителям покажут 11 спектаклей. Параллельно будет работать проект «Таланты выходят в Люди».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьLUDI

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