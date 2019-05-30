LUDI - "Полный парад планет"
30.05.2019
С 1 по 7 июня в Орле будет проходить 9-ый Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». В этом году тема мероприятия — «Полный парад планет». За неделю членам жюри и зрителям покажут 11 спектаклей. Параллельно будет работать проект «Таланты выходят в Люди».
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