LUDI - "Полный парад планет"

С 1 по 7 июня в Орле будет проходить 9-ый Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». В этом году тема мероприятия — «Полный парад планет». За неделю членам жюри и зрителям покажут 11 спектаклей. Параллельно будет работать проект «Таланты выходят в Люди».