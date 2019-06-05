LUDI. Четвертый день
05.06.2019
В рамках четвертого дня Международного театрального фестиваля состоялся показ спектакля «Ночь Гельвера». Представил постановку драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.
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