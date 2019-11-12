В орловских танцевально-спортивных студиях полным ходом идёт подготовка к предстоящему соревнованию «Легенды улиц». Масштабное событие состоится в областном центре в конце ноября. Зрителям обещают яркое шоу. Конкурсантам: мастер-классы, встречи с известными хореографами, и, конечно же, творческие поединки. Кстати, в этом году в программу соревнований включили направление «Брейк-данс». В Орле это направление уже давно пользуется популярностью среди разных возрастных групп. Анастасия Гришина побывала на тренировке в школе «STARцы». И оценила подготовку юных танцоров к «Легендам улиц».