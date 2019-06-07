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«Красная шапка»

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07.06.2019

Психологическая сказка для взрослых «Красная шапка» от московского театра «На Таганке» завершила 6-ой день Международного фестиваля «LUDI». Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Жоэля Помра.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьLUDI

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