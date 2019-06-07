«Из Марьино во Францию»
07.06.2019
В Областном выставочном центре открылась художественная выставка «Из Марьино во Францию». Яркий, оригинальный и самобытный проект, который показывает красоту природы и усадебной архитектуры России и Франции.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55140
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