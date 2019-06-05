Исполнение поручений В. Путина в сфере культуры и искусства обсудили в Орле
05.06.2019
На совещании обсуждались меры поддержки добровольчества в сфере культуры, полномочия в сфере охраны объектов культурного наследия. Поручение президента о развитии добровольчества в сфере культуры будет исполнено в рамках регионального проекта «Творческие люди».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55089
Другие новости раздела
05.06.2019
LUDI. Четвертый день
04.06.2019
Фестиваль «LUDI» продолжается
04.06.2019
«Я выбираю чтение!»
04.06.2019
Выпускной в хореографической школе
$ USD65.1243(-0.04)06.06
€ EUR73.369(-0.05)06.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?