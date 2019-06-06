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Орел06.06.2019 Четверг 17:54
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Инклюзивный спектакль-концерт показали в Орле

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06.06.2019

Сценой стала площадка перед КДЦ «Металлург». Зрителями были жители Северного района. Поздравить артистов пришла руководитель областного департамента социальной защиты населения. В спектакле приняли участие дети с особенностями развития, а также воспитанники танцевальных студий ДК.

Теги:спектакльинклюзивностьдоступная средаорелорловская область

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