Инклюзивный спектакль-концерт показали в Орле
06.06.2019
Сценой стала площадка перед КДЦ «Металлург». Зрителями были жители Северного района. Поздравить артистов пришла руководитель областного департамента социальной защиты населения. В спектакле приняли участие дети с особенностями развития, а также воспитанники танцевальных студий ДК.
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