Инклюзивный спектакль-концерт показали в Орле

Сценой стала площадка перед КДЦ «Металлург». Зрителями были жители Северного района. Поздравить артистов пришла руководитель областного департамента социальной защиты населения. В спектакле приняли участие дети с особенностями развития, а также воспитанники танцевальных студий ДК.