Художники и награды
13.11.2019
Череда праздных мероприятий, приуроченных к 80-летию Орловского союза художников продолжается. В «Свободном пространстве» по этому поводу прошел праздничный концерт, на котором наградили более 30 мастеров кисти.
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