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Фестиваль «LUDI» продолжается

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04.06.2019

Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI» продолжается. Зрителям и членам жюри уже представили свои постановки театры из Австрии, Ярославля и Курска. Также в фойе Свободного пространства прошли открытые обсуждения спектаклей, была организована работа актерского клуба.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьLUDI

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