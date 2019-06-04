Фестиваль «LUDI» продолжается

Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI» продолжается. Зрителям и членам жюри уже представили свои постановки театры из Австрии, Ярославля и Курска. Также в фойе Свободного пространства прошли открытые обсуждения спектаклей, была организована работа актерского клуба.