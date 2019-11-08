«Джазовая провинция»
07.11.2019
На один вечер орловский драмтеатр стал эпицентром джаза! В областной столице прошел очередной фестиваль «Джазовая провинция». Мировые звезды из России и США выступили на одной сцене. Концертная программа длилась около четырех часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58204
Другие новости раздела
07.11.2019
Череда гастролей
07.11.2019
В Орле станцуют «Легенды улиц»
07.11.2019
Орловская «Неделя Моды»
06.11.2019
«TOSHI FEST»
06.11.2019
«Иллюзии восприятия»
$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?