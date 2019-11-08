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Орел08.11.2019 Пятница 04:38
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«Джазовая провинция»

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07.11.2019

На один вечер орловский драмтеатр стал эпицентром джаза! В областной столице прошел очередной фестиваль «Джазовая провинция». Мировые звезды из России и США выступили на одной сцене. Концертная программа длилась около четырех часов.

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