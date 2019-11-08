Череда гастролей
07.11.2019
«Мольер в необычной интерпретации», «Москва-Петушки», «Люди Добрые». В Орловских театрах прошла череда гастролей. На сцене Академического выступали артисты из Могилёва, параллельно в «Свободном пространстве» свои спектакли представляла брянская труппа. Привезли для орловских зрителей и постановку из Тулы. Как восприняла её орловская публика — в нашем материале.
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