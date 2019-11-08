«Мольер в необычной интерпретации», «Москва-Петушки», «Люди Добрые». В Орловских театрах прошла череда гастролей. На сцене Академического выступали артисты из Могилёва, параллельно в «Свободном пространстве» свои спектакли представляла брянская труппа. Привезли для орловских зрителей и постановку из Тулы. Как восприняла её орловская публика — в нашем материале.