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Череда гастролей

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07.11.2019

«Мольер в необычной интерпретации», «Москва-Петушки», «Люди Добрые». В Орловских театрах прошла череда гастролей. На сцене Академического выступали артисты из Могилёва, параллельно в «Свободном пространстве» свои спектакли представляла брянская труппа. Привезли для орловских зрителей и постановку из Тулы. Как восприняла её орловская публика — в нашем материале.

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