Большая Орловская Вечёрка

«Эта вечерка была огромным праздником в моей жизни. Она была очень душевной. Было чем заняться и взрослым, и детям. Ну, а ярмарка вообще выше всяких похвал. Уезжать не хотелось до самого последнего момента. Уже с нетерпением жду новой встречи». Это был один из комментариев в группе «Вечёрки в Орле» в социальной сети. Мы решили использовать эти слова в качестве анонса сюжета, подготовленного Сергеем Быковским.