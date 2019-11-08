Большая Орловская Вечёрка
08.11.2019
«Эта вечерка была огромным праздником в моей жизни. Она была очень душевной. Было чем заняться и взрослым, и детям. Ну, а ярмарка вообще выше всяких похвал. Уезжать не хотелось до самого последнего момента. Уже с нетерпением жду новой встречи». Это был один из комментариев в группе «Вечёрки в Орле» в социальной сети. Мы решили использовать эти слова в качестве анонса сюжета, подготовленного Сергеем Быковским.
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