Артисты «Свободного пространства» объявили бойкот!
15.11.2019
Накануне в театре прошла премьера по пьесе Владимира Железнякова. Спектакль «Чучело» поставила режиссер из Санкт-Петербурга АннаТроянова со своей командой. О том, как приняли новую сценическую версию орловчане наш следующий материал.
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