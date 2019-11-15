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Орел15.11.2019 Пятница 18:11
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Артисты «Свободного пространства» объявили бойкот!

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15.11.2019

Накануне в театре прошла премьера по пьесе Владимира Железнякова. Спектакль «Чучело» поставила режиссер из Санкт-Петербурга АннаТроянова со своей командой. О том, как приняли новую сценическую версию орловчане наш следующий материал.

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