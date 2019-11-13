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АРХИ-студия

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13.11.2019

Такие маленькие, но уже осознающие суть искусства. В Орловском художественном училище открылась выставка-просмотр детского архитектурно-художественного творчества. Экспозиция посвящена одному из сложнейших направлений — авангарду. И работам его последователя — архитектора-теоретика Якова Чернихова. Эти проекты, основанные на вдохновении, могут составить конкуренцию именитым мастерам.

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