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201 год со Дня рождения Ивана Тургенева

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11.11.2019

Русскому классику Ивану Тургеневу, прославившему родной язык далеко за пределами Родины, 9 ноября исполнился 201 год со Дня рождения. Почитатели его творчества собрались в Спасском-Лутовиново. Экскурсии, чаепитие в традициях тургеневского дома, мастер-класс по живописи. Каждый нашел занятие по душе.

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