201 год со Дня рождения Ивана Тургенева

Русскому классику Ивану Тургеневу, прославившему родной язык далеко за пределами Родины, 9 ноября исполнился 201 год со Дня рождения. Почитатели его творчества собрались в Спасском-Лутовиново. Экскурсии, чаепитие в традициях тургеневского дома, мастер-класс по живописи. Каждый нашел занятие по душе.