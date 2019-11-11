201 год со Дня рождения Ивана Тургенева
11.11.2019
Русскому классику Ивану Тургеневу, прославившему родной язык далеко за пределами Родины, 9 ноября исполнился 201 год со Дня рождения. Почитатели его творчества собрались в Спасском-Лутовиново. Экскурсии, чаепитие в традициях тургеневского дома, мастер-класс по живописи. Каждый нашел занятие по душе.
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