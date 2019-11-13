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Орел13.11.2019 Среда 19:00
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В Орловской области вырос уровень подростковой преступности

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13.11.2019

По сравнению с прошлым годом, количество правонарушений увеличилось на 30%. Такие данные приводят в региональной прокуратуре.

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