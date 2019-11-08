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Орел08.11.2019 Пятница 22:48
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«Женщина у руля»

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08.11.2019

Может ли женщина успешно заниматься предпринимательством? Этот риторический вопрос прозвучал в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева на образовательном форуме «Женщина у руля» для тех, кто желает открыть или усовершенствовать собственное дело. Бизнес-леди с многолетним опытом рассказали, как им удалось достичь высоких результатов в коммерческой деятельности. Также участницы форума посетили различные мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров.

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