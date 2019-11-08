«Женщина у руля»
08.11.2019
Может ли женщина успешно заниматься предпринимательством? Этот риторический вопрос прозвучал в фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева на образовательном форуме «Женщина у руля» для тех, кто желает открыть или усовершенствовать собственное дело. Бизнес-леди с многолетним опытом рассказали, как им удалось достичь высоких результатов в коммерческой деятельности. Также участницы форума посетили различные мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58274
Другие новости раздела
08.11.2019
«ПРО100БИЗНЕС»
08.11.2019
Новости экономики
07.11.2019
Инвестиционное послание
06.11.2019
Бизнес с нуля
$ USD63.729509.11
€ EUR70.4211(-0.13)09.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?