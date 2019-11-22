Внешнеторговый оборот Орловщины превысил 400 миллионов долларов. Новости экономики 22.11.2019
22.11.2019
О бюджете будущего года и других темах.
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