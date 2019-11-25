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Орел25.11.2019 Понедельник 19:05
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  4. В Орловской области подводят итоги сельхозгода

В Орловской области подводят итоги сельхозгода

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25.11.2019

На полях остаётся около 700 тысяч тонн свёклы.

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