В Орле попытались "подружить" бизнес и альтруизм
26.11.2019
Состоялся Первый форум по социальному предпринимательству.
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