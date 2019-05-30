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Орел30.05.2019 Четверг 18:35
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Таможенный пункт

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30.05.2019

В Орле появился первый таможенный пост. Располагается он на железнодорожной станции Лужки. С момента открытия — 25 апреля, через зону таможенного контроля уже прошли более 300 вагонов. О том, как транспортно-логистическое нововведение облегчит жизнь орловским промышленникам — смотрите в следующем материале.

Теги:ОрёлОрловская областьЛужки

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