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Ставка на продуктивность

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07.06.2019

Хозяйства самого южного района Орловской области на этой неделе заканчивают заготовку кормов. В «Совхозе Георгиевский» в склады уже прибрали 700 тонн сена.

Теги:ОрёлОрловская Область

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