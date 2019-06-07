Ставка на продуктивность
07.06.2019
Хозяйства самого южного района Орловской области на этой неделе заканчивают заготовку кормов. В «Совхозе Георгиевский» в склады уже прибрали 700 тонн сена.
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