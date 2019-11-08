«ПРО100БИЗНЕС»
08.11.2019
Пекарню семьи Матяшенко, расположенную на Прокуровке, посетил глава региона. Губернатор познакомился бизнес-леди и отведал продукцию. Заняться хлебным делом Алла Матяшенко решила, когда вышла на пенсию, рассказала орловчанка Андрею Клычкову. Организовать свое дело помог недавно открывшийся центр «Мой бизнес» и проект «ПРО100БИЗНЕС», участницей которого стала её семья.
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