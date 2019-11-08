Пекарню семьи Матяшенко, расположенную на Прокуровке, посетил глава региона. Губернатор познакомился бизнес-леди и отведал продукцию. Заняться хлебным делом Алла Матяшенко решила, когда вышла на пенсию, рассказала орловчанка Андрею Клычкову. Организовать свое дело помог недавно открывшийся центр «Мой бизнес» и проект «ПРО100БИЗНЕС», участницей которого стала её семья.