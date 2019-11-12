Подведены итоги исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2019-го
12.11.2019
Общий объем доходов региональной казны достиг почти 23 с половиной миллиарда рублей. Это сумма на 419 миллионов превышает прошлогодние показатели. Расходы так же увеличились и составляют почти 25 миллиардов рублей.
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