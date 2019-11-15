Новости экономики
15.11.2019
Орловские аграрии вышли на рынок Китая и Гонконга. Об этом рассказал зампред Правительства Орловской области Дмитрий Бутусов. Совещание в онлайн режиме вел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
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