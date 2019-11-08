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Орел08.11.2019 Пятница 22:48
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Новости экономики

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08.11.2019

Орловчане стали реже покупать квартиры в навостройках. По сравнению с прошлым годом активность снизилась на 11%. Причину знает экономический обозреватель «Первого областного» Анастасия Гришина

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