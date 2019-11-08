Новости экономики
08.11.2019
Орловчане стали реже покупать квартиры в навостройках. По сравнению с прошлым годом активность снизилась на 11%. Причину знает экономический обозреватель «Первого областного» Анастасия Гришина
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