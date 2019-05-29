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Орел29.05.2019 Среда 18:14
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Научные разработки Орловского ГАУ

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29.05.2019

Орловский ГАУ имени Николая Парахина представит свои научные разработки в рамках «Аграрной недели», которая пройдет в регионе с 18 по 23 июня. Кроме этого, университет проведет мастер-классы в области биотехнологий.

Теги:ОрёлОрловская областьОГАУАграрная неделя

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