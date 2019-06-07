На ПМЭФ-2019 подписали ряд соглашений
07.06.2019
В эти дни в северной столице России работает Петербургский международный экономический форум 2019. Участие в нем принимает делегация Орловской области во главе с Губернатором Андреем Клычковым
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