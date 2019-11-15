КСП против коррупции
15.11.2019
160 представлений в адрес руководителей, 41 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 40 к административной. Все это стало итогом проверок, проведенных КСП области совместно с правоохранителями.
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