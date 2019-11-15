Итоги визита
15.11.2019
В областной администрации подвели итоги визита представителей госкорпорации РОСАТОМ и членов делегации Нижегородской области. Основным обсуждаемым вопросом стал проект «Эффективный регион» и его внедрение на территории нашей области. За несколько дней была проведена работа с представителями АПК и социальной сферы, а также с руководителями муниципальных образований.
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