В областной администрации подвели итоги визита представителей госкорпорации РОСАТОМ и членов делегации Нижегородской области. Основным обсуждаемым вопросом стал проект «Эффективный регион» и его внедрение на территории нашей области. За несколько дней была проведена работа с представителями АПК и социальной сферы, а также с руководителями муниципальных образований.