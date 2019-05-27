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  4. Господдержка в отрасли садоводства в 2019 году составит около 25 миллионов рублей

Господдержка в отрасли садоводства в 2019 году составит около 25 миллионов рублей

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27.05.2019

Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков на заседании комитета облсовета по природопользованию и экологии проинформировал о развитии отрасли плодоводства и овощеводства в регионе. Сегодня на Орловщине работают 16 садоводческих хозяйств. Планируется заложить свыше сотни гектаров многолетних насаждений. Основная часть — сады интенсивного типа.

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