Господдержка в отрасли садоводства в 2019 году составит около 25 миллионов рублей
27.05.2019
Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков на заседании комитета облсовета по природопользованию и экологии проинформировал о развитии отрасли плодоводства и овощеводства в регионе. Сегодня на Орловщине работают 16 садоводческих хозяйств. Планируется заложить свыше сотни гектаров многолетних насаждений. Основная часть — сады интенсивного типа.
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