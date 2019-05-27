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Финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды"

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27.05.2019

Общий объем денежных средств, которые будут направлены в 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Орловщины» превысит 738 миллионов рублей, что на 37 процентов больше показателей прошлого года.

Теги:ОрёлОрловская область

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