Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.11.2019 Четверг 18:34
  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика
  4. Деловые контакты

Деловые контакты

Версия для печати

28.11.2019

Правительство Орловской области презентовало экономический и инвестиционный потенциал региона в посольстве Чехии в Москве. Это ответный визит.
В начале года делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республик в России Витезславом Пивонькой побывала в Орловской области. В этот раз предметом обсуждения стали проекты АПК.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58709

Добавил новость: 

Другие новости раздела

На один день ТПП РФ «отдали» Орловщине
27.11.2019

На один день ТПП РФ «отдали» Орловщине

5
Орловская область получит ещё один грант. Новости экономики 26.11.2019
26.11.2019

Орловская область получит ещё один грант. Новости экономики 26.11.2019

В Орле попытались "подружить" бизнес и альтруизм
26.11.2019

В Орле попытались "подружить" бизнес и альтруизм

В Орловской области подводят итоги сельхозгода
25.11.2019

В Орловской области подводят итоги сельхозгода

Внешнеторговый оборот Орловщины превысил 400 миллионов долларов. Новости экономики 22.11.2019
22.11.2019

Внешнеторговый оборот Орловщины превысил 400 миллионов долларов. Новости экономики 22.11.2019

$ USD64.1005(+0.13)29.11
€ EUR70.5747(+0.13)29.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online