Деловые контакты

Правительство Орловской области презентовало экономический и инвестиционный потенциал региона в посольстве Чехии в Москве. Это ответный визит.

В начале года делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республик в России Витезславом Пивонькой побывала в Орловской области. В этот раз предметом обсуждения стали проекты АПК.