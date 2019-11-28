Деловые контакты
28.11.2019
Правительство Орловской области презентовало экономический и инвестиционный потенциал региона в посольстве Чехии в Москве. Это ответный визит.
В начале года делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республик в России Витезславом Пивонькой побывала в Орловской области. В этот раз предметом обсуждения стали проекты АПК.
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27.11.2019
На один день ТПП РФ «отдали» Орловщине
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