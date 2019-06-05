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Орел05.06.2019 Среда 18:58
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Делегация Орловской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

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05.06.2019

Главная тема форума — «Формируя повестку устойчивого развития». По состоянию на конец мая свое участие в нём подтвердили более 12 000 человек из 140 стран.

Теги:форумэкономикапетербурггубернаторинвестиции

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