Делегация Орловской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
05.06.2019
Главная тема форума — «Формируя повестку устойчивого развития». По состоянию на конец мая свое участие в нём подтвердили более 12 000 человек из 140 стран.
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