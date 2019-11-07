Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел07.11.2019 Четверг 16:40
  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика
  4. Бизнес с нуля

Бизнес с нуля

Версия для печати

06.11.2019

Открыть свой бизнес с нуля. Такую цель ставят перед собой многие, но не все её добиваются. Помимо идеи, необходимы и финансовые вложения. Займ с выгодной процентной ставкой предлагает региональный фонд микрофинансирования. В этом году в Центр «Мой бизнес» обратилось около 500 начинающих предпринимателей. Среди них и семья Матяшенко.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58199

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Развитие и условия ведения бизнеса в регионе
05.11.2019

Развитие и условия ведения бизнеса в регионе

Новости экономики
05.11.2019

Новости экономики

Орловская область заняла 46 место в "безработном" рейтинге. Новости экономики 01.11.2019
01.11.2019

Орловская область заняла 46 место в "безработном" рейтинге. Новости экономики 01.11.2019

Политолог Дмитрий Нечаев рассказал о своих ожиданиях от Инвестиционного послания губернатора
01.11.2019

Политолог Дмитрий Нечаев рассказал о своих ожиданиях от Инвестиционного послания губернатора

В этом году в Кромском районе собрали 168 тысяч тонн зерна
01.11.2019

В этом году в Кромском районе собрали 168 тысяч тонн зерна

$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online