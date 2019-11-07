Открыть свой бизнес с нуля. Такую цель ставят перед собой многие, но не все её добиваются. Помимо идеи, необходимы и финансовые вложения. Займ с выгодной процентной ставкой предлагает региональный фонд микрофинансирования. В этом году в Центр «Мой бизнес» обратилось около 500 начинающих предпринимателей. Среди них и семья Матяшенко.