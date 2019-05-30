Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД»
30.05.2019
Перспективы взаимодействия с ОАО «РЖД» в четверг обсуждались в администрации региона. Губернатор Андрей Клычков провел встречу с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54959
Другие новости раздела
30.05.2019
Таможенный пункт
29.05.2019
Новости экономики
29.05.2019
Научные разработки Орловского ГАУ
28.05.2019
Аграрная неделя Орловской области – 2019
$ USD65.0583(+0.15)31.05
€ EUR72.4229(+0.01)31.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?