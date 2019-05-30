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Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ОАО «РЖД»

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30.05.2019

Перспективы взаимодействия с ОАО «РЖД» в четверг обсуждались в администрации региона. Губернатор Андрей Клычков провел встречу с начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьРЖД

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