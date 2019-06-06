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Андрей Клычков подписал ряд соглашений о сотрудничестве

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06.06.2019

6 июня на площадке Экспофорум стартовал Петербургский международный экономический форум. На церемонии открытия побывала делегация Орловской области во главе с губернатором Андреем Клычковым. Форум стал ведущей мировой площадкой, где обсуждаются важнейшие экономические темы и заключаются крупные сделки. Только за последние несколько лет было подписано контрактов почти на 600 миллиардов долларов. Ряд соглашений в копилке Орловской области. В пятницу в 14:00 состоится ключевое событие — пленарное заседание при участии президента Владимира Путина.

Теги:форумэкономикапетербургорловская областьсоглашениесотрудничество

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