Андрей Клычков подписал ряд соглашений о сотрудничестве

6 июня на площадке Экспофорум стартовал Петербургский международный экономический форум. На церемонии открытия побывала делегация Орловской области во главе с губернатором Андреем Клычковым. Форум стал ведущей мировой площадкой, где обсуждаются важнейшие экономические темы и заключаются крупные сделки. Только за последние несколько лет было подписано контрактов почти на 600 миллиардов долларов. Ряд соглашений в копилке Орловской области. В пятницу в 14:00 состоится ключевое событие — пленарное заседание при участии президента Владимира Путина.