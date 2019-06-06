Андрей Клычков подписал ряд соглашений о сотрудничестве
06.06.2019
6 июня на площадке Экспофорум стартовал Петербургский международный экономический форум. На церемонии открытия побывала делегация Орловской области во главе с губернатором Андреем Клычковым. Форум стал ведущей мировой площадкой, где обсуждаются важнейшие экономические темы и заключаются крупные сделки. Только за последние несколько лет было подписано контрактов почти на 600 миллиардов долларов. Ряд соглашений в копилке Орловской области. В пятницу в 14:00 состоится ключевое событие — пленарное заседание при участии президента Владимира Путина.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55103
Другие новости раздела
05.06.2019
Делегация Орловской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
05.06.2019
Новости экономики
04.06.2019
Меры поддержки фермерства
03.06.2019
Согласование бюджета
$ USD65.234(+0.11)07.06
€ EUR73.2708(-0.1)07.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?