Аграрная неделя Орловской области — 2019 будет проходить с 18 по 23 июня. Одно из центральных событий форума — День поля — состоится 20 июня на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. В мероприятии примут участие более тысячи человек. Детали аграрной недели были озвучены на аппаратном совещании в администрации региона.