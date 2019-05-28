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Аграрная неделя Орловской области – 2019

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28.05.2019

Аграрная неделя Орловской области — 2019 будет проходить с 18 по 23 июня. Одно из центральных событий форума — День поля — состоится 20 июня на Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. В мероприятии примут участие более тысячи человек. Детали аграрной недели были озвучены на аппаратном совещании в администрации региона.

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