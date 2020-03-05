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«ЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ». Репутация - не пустые слова


Хотите купить квартиру или стать дольщиком. Тогда, прежде всего, узнайте историю компании-застройщика, поинтересуйтесь объектами ее строительства. Долгие годы на рынке ООО «ЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ». Репутация для компании не пустые слова. За историю существования не было случая срыва графиков. Все дома сдавались не только вовремя, но и с хорошим качеством. В ассортименте компании квартиры с абсолютно разной планировкой и квадратурой, гибкая ценовая политика, три типа отделки. Все по договоренности с клиентами. Внимание сконцентрировано на потребностях жильцов.

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